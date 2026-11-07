Минэкологии потребовало не допускать незаконного сброса сточных вод в Домодедове

Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в Домодедове. Ранее в министерстве была получена информация о сбросе на почву сточных вод в селе Никитское с угрозой попадания их в реку Рожайку, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе надзорного мероприятия инспекторы эконадзора выявили на земельном участке неразграниченной государственной собственности водовыпуск подземного коллектора. На момент осмотра сбросы не осуществлялись, признаков попадания сточных вод в Рожайку и загрязнения реки не выявлено. Тем не менее, риск остается», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Поскольку водовыпуск находится на землях, ответственность за которые несет муниципалитет, в чьих полномочиях также находится и система водоотведения, администрации округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.