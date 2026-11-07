Вспыхнул на съемках: китайская лампа устроила пожар у визажистки из Приморья
Фото - © Телеграмм-канал Baza
В Приморском крае портативный осветительный прибор для видеосъемки внезапно воспламенился прямо перед объективом камеры в руках бьюти-мастера. Пострадавшая по имени Мария приобрела компактное устройство на китайской интернет-площадке 4 года назад, сообщает Baza.
На протяжении всего периода эксплуатации гаджет функционировал исправно. Однако внезапно вышел из строя и загорелся в момент записи ролика.
По мнению владелицы, причиной инцидента стал критический перегрев аккумулятора. Она одновременно подключила прибор к зарядному устройству и продолжала им пользоваться.
Пламя удалось оперативно ликвидировать собственными силами. Однако термическое воздействие успело нанести ущерб помещению. Огонь повредил напольное покрытие, а также оплавил ткань штор и корпус музыкальной колонки.
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