В Красногорске в жилом комплексе «Новая Рига» открылась новая поликлиника

В жилом комплексе «Новая Рига» торжественно открыли девятую смешанную поликлинику Красногорска и провели экскурсию для местных жителей. Первых пациентов здесь примут 9 ноября с 8 утра — об этом сообщил заведующий Рамил Шахвеледов. Он отметил, что этого дня ждали жители Позднякова, Инженерного, Ильинских лугов и деревни Глухово.

Пока прием идет в одну смену — с 8 до 15:00, а после набора штата поликлиника перейдет на две, до 20:00. Сейчас принимают терапевт и педиатр, берут биоматериал и оказывают неотложную помощь. Узкие специалисты — уролог, хирург, травматолог, невролог и эндокринолог — будут приезжать по потребности. Лицензия на УЗИ уже есть: как только закупят оборудование, здесь смогут обследовать пациентов.

При поликлинике будет постоянный пост двух бригад скорой — это сократит время доезда до пациента в несколько раз, отметил Тимур Асанов, заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи. Для больных с признаками ОРВИ сделали отдельный вход, а в регистратуре будет удобно поменять страховой полис при необходимости. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.