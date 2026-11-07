До 6 лет колонии: бывшая Паши Техника дала показания на порноактрису Melani Vice

В отношении 33-летней актрисы фильмов для взрослых Полины С., выступающей под сценическим именем Melani Vice, в Москве возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном производстве порнографических материалов. Об этом сообщает SHOT .

Подозреваемой инкриминируют распространение откровенных видеозаписей через закрытые каналы за плату. За это ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Задержание фигурантки состоялось еще в августе, после чего суд отправил ее под домашний арест, срок которого впоследствии продлевали 2 раза. Несмотря на установленные ограничения, москвичка продолжает проявлять активность в социальных сетях и публикует контент.

Поводом для уголовного преследования стали показания бывшей избранницы рэпера Паши Техника Кристины Л. Она этой осенью пошла на сделку со следствием в рамках расследования оборота порноматериалов.

До этого с аналогичными обвинениями в адрес Кристины Л. выступала другая представительница индустрии Ольга М., известная под псевдонимом «Русская милфа». Та утверждала, что уголовное разбирательство против нее инициировали именно из-за заявления бывшей пассии музыканта на почве личной неприязни и зависти. При этом сама Ольга М. в итоге полностью признала свою вину.

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