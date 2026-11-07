США пригласили Путина: замглавы МИД Панкин раскрыл планы РФ на саммит G20

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Российская Федерация обеспечит высокопоставленное представительство на декабрьском саммите «Группы 20» в американском Майами. Подробный список участников миссии утвердят незадолго до мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.

Дипломат пояснил, что окончательный состав делегации пока не сформирован. Он назвал подобный подход общепринятой дипломатической практикой, которой придерживаются как российские ведомства, так и зарубежные партнеры.

Панкин напомнил об официальном приглашении со стороны Соединенных Штатов. Там неоднократно публично выражали желание видеть на международном форуме президента РФ Владимира Путина.

Панкин счел подобную позицию США естественной. Он заявил, что направление таких обращений входит в прямые обязанности принимающей стороны в период ее председательства.

Замглавы МИД заверил, что Москва настроена на активную работу в рамках предстоящей встречи лидеров стран G20. Страна гарантированно направит в США представительную делегацию высокого уровня.

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