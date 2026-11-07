Воробьев поздравил военнослужащих с новосельем в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в МАКС поздравил военнослужащих и их семьи с предстоящим новосельем. 7 ноября первые семьи участников СВО получили ключи от новых квартир.

«Наш президент (РФ Владимир Путин — ред.) уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей. И наша задача — чтобы эта поддержка была ощутимой в повседневной жизни: от решения жилищных вопросов до медицинской помощи, реабилитации и возвращения к мирной жизни», — написал губернатор.

Для военных при поддержке Сбера построили современный жилой комплекс из двух корпусов, куда переедут более 330 семей. Вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Сбера Германом Грефом Воробьев осмотрел дом, детский и фитнес-центры и пообщался с военнослужащими и их близкими.

«Отдельно хочу поблагодарить Германа Оскаровича и всю команду Сбера, а также министерство обороны за реализацию этого важного проекта. Здесь удалось создать не просто жилье, а полноценную среду для комфортной жизни семей», — отметил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В настоящее время квартиры готовы к заселению: с чистовой отделкой, оборудованными кухнями и встроенной техникой, а в комплексе предусмотрена безбарьерная среда для людей с инвалидностью, пожилых жителей и родителей с колясками.

На первых этажах уже работают супермаркет, МФЦ, детский и медицинский центры, фитнес-центр, отделение Сбера, аптека и кафе. Есть придомовая парковка и подземный паркинг на 185 машиномест, благоустроены детская площадка, футбольное поле, зоны для баскетбола и других видов спорта, приведен в порядок парк.

Воробьев также познакомился с военнослужащим Константином, вернувшимся с передовой после ранения: его новая квартира уже обставлена мебелью, есть отдельная детская комната, а после оформления документов фонд «Защитники Отечества» поможет адаптировать жилье под его потребности.

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