Насекомые и плесень в еде: дети пожаловались на условия в лагере во Владивостоке

Родители участников профильной ИТ-смены в одном из лагерей во Владивостоке Приморского края заявили о грубых нарушениях санитарных норм, антисанитарии в жилых помещениях и некачественном питании воспитанников. Об этом они рассказали « Осторожно, новости ».

Мать одного из школьников, отправленного в лагерь в конце октября, пояснила, что детей распределили в дружину-флотилию и разместили в первом корпусе. В тот же день подростки столкнулись с запыленностью комнат, а также засильем тараканов и постельных клопов.

В ночь на 2 ноября насекомое свалилось с потолка прямо на спящего ребенка, после чего администрация провела дезинфекцию спальни. Однако уже спустя час вернула детей в обработанное помещение с едким химическим запахом. Кроме того, в корпусе зафиксировали сломанные запирающие механизмы в кабинках туалетов для девочек.

Серьезные претензии у отдыхающих возникли и к организации питания. Вместо заявленных в официальном онлайн-меню куриных блюд школьникам подают покрытый плесенью хлеб и рыбу с гнилостным запахом.

Персонал столовой мотивировал подмену рациона систематическими опозданиями отряда на обеды. Во время ознакомительного визита на пищеблок детям объявили, что предназначенную им курицу уже съели другие смены.

Из-за невозможности употреблять предложенную еду дети вынуждены ограничиваться чаем с сухарями. При этом передача продуктов от родственников правилами учреждения строго запрещена.

Куратор образовательной программы от вуза лишь убеждает несовершеннолетних проявить терпение. По его словам, им нужно продержаться в лагере оставшиеся 3 недели смены.

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