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Стрельба в польском Кракове привела к ранениям и гибели людей

Происшествия
0:11

В центре польского Кракова произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

В результате инцидента есть раненые и погибшие.

По предварительным данным, пострадали 10 человек.

По информации местных СМИ, огонь открыли из проезжающего автомобиля.

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