Стрельба в польском Кракове привела к ранениям и гибели людей Происшествия сегодня в 18:01 0:11

В центре польского Кракова произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

В результате инцидента есть раненые и погибшие. По предварительным данным, пострадали 10 человек. По информации местных СМИ, огонь открыли из проезжающего автомобиля. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.