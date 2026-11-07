Воробьев, Белоусов и Греф вручили ключи семьям военнослужащих в Подмосковье

Семьям военнослужащих из Подмосковья передали первые ключи от квартир в построенном для них многоквартирном доме. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр обороны РФ Андрей Белоусов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф пообщались с бойцами и их близкими, которые уже скоро отпразднуют новоселье, а также осмотрели детский центр, фитнес-центр и другие объекты инфраструктуры, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам губернатора, Сбер и в Подмосковье, и в других регионах делает добрые дела в самых разных сферах.

«И все, что касается наших военнослужащих, их семей, детей — это святое. В комплексе, который мы сегодня посещаем, есть все необходимое для комфортной жизни. Конечно, это высокий стандарт. И наша задача — в разных уголках Подмосковья уделять внимание и жилью для военнослужащих, и всему, что касается образования, медицинского обслуживания. Хочу отдельно поблагодарить команду Германа Оскаровича, здесь все сделано достойно, ну и, конечно, министерство обороны. Вместе работаем в самых разных направлениях, в том числе, это касается поддержки семей, детей бойцов. Это очень важное партнерство. Мы и дальше будем делать все, чтобы дарить им внимание и заботу», — сказал Воробьев, поблагодарив команду Сбера и Минобороны за совместную работу.

О домах

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Многоэтажка из двух корпусов построена при поддержке Сбера, туда переедут более 330 семей военнослужащих. Все квартиры сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению: оборудованы кухни со встроенной бытовой техникой. В доме и на его территории создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью, пожилых людей и мам с колясками.

«Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов. Я, конечно, хочу поблагодарить, прежде всего, команду Сбера, которая с нуля все это сделала. Для нас это пока редкий, но не уникальный случай, участия ответственного российского бизнеса в комплексной реализации проекта для нужд военнослужащих. Это не просто дом, а комплексная застройка территории вместе с парковой зоной, спортплощадками, подземным паркингом и прочей инфраструктурой. Многое делает для Вооруженных сил и команда Московской области. Такая совместная работа дает результат», — сказал Белоусов.

На первых этажах уже открыты супермаркет, МФЦ, детский центр, фитнес-центр, кафе, аптека, пункты выдачи заказов, медцентр и отделение Сбера. Также предусмотрен подземный паркинг на 185 машиномест.

О новоселах

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на вручении ключей семьям военнослужащих в Подмосковье выразил им свою благодарность за их труд.

«Я от всего сердца благодарю тех, кто служит нашей стране, и тех, кто каждый день ждет их возвращения. У каждого человека должно быть место, где его всегда ждут. Где можно оставить за порогом все тревоги, обнять близких и почувствовать себя счастливым. Я желаю, чтобы именно таким стал ваш новый дом», — сказал Греф.

По его словам, при задумке проекта хотелось не просто построить красивые и удобные квартиры, а создать пространство, где каждая деталь продумана с заботой о человеке, а современные технологии делают жизнь комфортнее и есть возможности для учебы, спорта и отдыха.

«Мы хотим, чтобы новоселье стало для ваших семей настоящим праздником. Чтобы дети росли здесь счастливыми и гордились своими родителями», — добавил Греф.

О благоустройстве

Возле дома сделали баскетбольную площадку, футбольное поле, оборудовали многофункциональную спортивную зону и детскую площадку, благоустроили парк.

Андрей Воробьев, Андрей Белоусов и Герман Греф посетили квартиру военнослужащего Константина, который вернулся с передовой после ранения, полученного в зоне СВО. Скоро вместе с семьей он переедет в собственное жилье.

«Наша новая квартира уже обустроена мебелью — гардеробная, туалет, кухня, спальня и детская комната. Нам она очень нравится. Планируем переезд в ближайшее время, как только получим ключи и все документы», — поделился Константин.

Мужчина также рассказал, что после получения документов фонд «Защитники Отечества» адаптирует квартиру под него — в частности, расширит двери, поскольку днем он ходит сам, а вечером использует коляску.

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