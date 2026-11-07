Спецслужбы Германии подключились к расследованию серии кибератак на системы охлаждения супермаркетов в ФРГ и других странах Европы, сообщила Handelsblatt со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), сообщает ТАСС .

«Данные инциденты являются предметом текущего расследования спецслужб. Кроме того, этой темой занимается Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами», — сообщили в BfV.

В работе центра задействованы ключевые силовые ведомства Германии. Кроме контрразведки, к расследованию привлечены Федеральная разведывательная служба и Служба военной контрразведки, которые выявляют шпионаж, саботаж, государственный терроризм и иные формы гибридного воздействия.

По данным газеты, атаки зафиксировали в Северном Рейне — Вестфалии, Нижней Саксонии и Баварии, после чего география инцидентов расширилась. О кибератаках на торговые сети сообщили Бельгия, Швеция, Ирландия, Люксембург, Эстония, Финляндия и Нидерланды. Во Франции целями хакеров стали и системы охлаждения банков крови, но там вмешательство удалось своевременно заблокировать.

Как сообщили в МВД ФРГ, злоумышленники использовали автоматические сканеры для поиска уязвимостей в устаревшем ПО и незамененных стандартных паролей. Получив доступ к оборудованию, они не просто отключали установки, а принудительно включали режим разморозки или нагрева — температура в холодильниках поднималась до плюс 50 градусов, что привело к порче крупных партий продуктов.

«Манипуляции с системами управления с целью уничтожения товаров — это серьезный инцидент», — подчеркнул представитель МВД, добавив, что ведомство пока не располагает данными, позволяющими однозначно связать атаки с конкретным государством или структурой.

В связи со случившимся Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники ФРГ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США выпустили экстренные предупреждения и призвали операторов торговых сетей и логистических комплексов незамедлительно обновить ПО и изолировать промышленные системы управления от интернета. В BfV отмечали, что Германия сейчас «находится в фокусе внимания зарубежных разведок», а в зоне повышенного риска остаются коммерческие предприятия и операторы критической инфраструктуры.

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