Спецслужбы Германии подключились к расследованию серии кибератак
Спецслужбы Германии подключились к расследованию серии кибератак на системы охлаждения супермаркетов в ФРГ и других странах Европы, сообщила Handelsblatt со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), сообщает ТАСС.
«Данные инциденты являются предметом текущего расследования спецслужб. Кроме того, этой темой занимается Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами», — сообщили в BfV.
В работе центра задействованы ключевые силовые ведомства Германии. Кроме контрразведки, к расследованию привлечены Федеральная разведывательная служба и Служба военной контрразведки, которые выявляют шпионаж, саботаж, государственный терроризм и иные формы гибридного воздействия.
По данным газеты, атаки зафиксировали в Северном Рейне — Вестфалии, Нижней Саксонии и Баварии, после чего география инцидентов расширилась. О кибератаках на торговые сети сообщили Бельгия, Швеция, Ирландия, Люксембург, Эстония, Финляндия и Нидерланды. Во Франции целями хакеров стали и системы охлаждения банков крови, но там вмешательство удалось своевременно заблокировать.
Как сообщили в МВД ФРГ, злоумышленники использовали автоматические сканеры для поиска уязвимостей в устаревшем ПО и незамененных стандартных паролей. Получив доступ к оборудованию, они не просто отключали установки, а принудительно включали режим разморозки или нагрева — температура в холодильниках поднималась до плюс 50 градусов, что привело к порче крупных партий продуктов.
«Манипуляции с системами управления с целью уничтожения товаров — это серьезный инцидент», — подчеркнул представитель МВД, добавив, что ведомство пока не располагает данными, позволяющими однозначно связать атаки с конкретным государством или структурой.
В связи со случившимся Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники ФРГ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США выпустили экстренные предупреждения и призвали операторов торговых сетей и логистических комплексов незамедлительно обновить ПО и изолировать промышленные системы управления от интернета. В BfV отмечали, что Германия сейчас «находится в фокусе внимания зарубежных разведок», а в зоне повышенного риска остаются коммерческие предприятия и операторы критической инфраструктуры.
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