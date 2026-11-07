USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

С космодрома Плесецк запустили военный космический аппарат Минобороны РФ

Политика
Юрий Кочетков

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ провел успешный запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с государственного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что запущенный космический носитель предназначен для вывода на целевую околоземную орбиту специализированного аппарата.

Объект будет использоваться в интересах российских вооруженных сил.

В июле пресс-служба Роскосмоса опубликовала серию фото объектов дальнего космоса. Их сделали на космодроме Байконур в Казахстане.   

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.        