С космодрома Плесецк запустили военный космический аппарат Минобороны РФ

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Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ провел успешный запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с государственного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что запущенный космический носитель предназначен для вывода на целевую околоземную орбиту специализированного аппарата.

Объект будет использоваться в интересах российских вооруженных сил.

В июле пресс-служба Роскосмоса опубликовала серию фото объектов дальнего космоса. Их сделали на космодроме Байконур в Казахстане.

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