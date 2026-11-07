С космодрома Плесецк запустили военный космический аппарат Минобороны РФ
Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости
Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ провел успешный запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с государственного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что запущенный космический носитель предназначен для вывода на целевую околоземную орбиту специализированного аппарата.
Объект будет использоваться в интересах российских вооруженных сил.
В июле пресс-служба Роскосмоса опубликовала серию фото объектов дальнего космоса. Их сделали на космодроме Байконур в Казахстане.
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