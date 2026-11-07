Мнимая операция «силовиков»: москвич лишился 225 млн из-за телефонного обмана

Жертвой масштабной телефонной аферы стал житель Москвы, отдавший злоумышленникам крупную сумму в размере 225 млн рублей под предлогом содействия силовым структурам и защиты личных финансов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Мошенническая операция стартовала с смс, замаскированного под уведомление от якобы государственного ведомства с требованием верифицировать персональные сведения. После перехода по вредоносной ссылке и ввода кода из сообщения потерпевший получил оповещение о несанкционированном доступе к личному кабинету Госуслуг.

Вслед за этим москвичу позвонила мнимая сотрудница профильного подразделения по борьбе с мошенническими схемами, которая перевела вызов на подставного представителя силовых органов. Собеседник ввел мужчину в заблуждение сообщением о якобы оформленной от его имени доверенности сторонним лицам. Затем аферист выведал детальные данные о материальном достатке жертвы и склонил к установке сторонней программы на смартфон.

В дальнейшем аферисты убедили гражданина подключиться к «тайным оперативным мероприятиям» ради спасения капитала и прохождения процедуры декларирования. Следуя указаниям кураторов, москвич извлек из индивидуального банковского сейфа золотые монеты стоимостью 12 млн рублей, расфасовал их по пакетам и вручил курьеру после произнесения кодового слова.

Затем пострадавший реализовал принадлежащие ему ценные бумаги, а на протяжении последующих нескольких месяцев систематически обналичивал банковские счета и передавал накопления неизвестным лицам. Они называли жертве условный пароль. Осознав факт обмана, заявитель пришел за помощью в полицию. Процесс установления личностей подозреваемых взят на контроль столичной прокуратурой.

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