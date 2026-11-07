164 опоры освещения установили в Центральном парке Люберец

сегодня в 16:46

В городском округе Люберцы завершаются работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Обновление охватило территорию площадью почти 10 гектаров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Работы проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В парке обустроили многофункциональную спортивную зону с площадками для стритбола, воркаута и настольного тенниса, а также уличными тренажерами. Для любителей бега предусмотрели отдельную беговую дорожку, а для спокойного досуга — зону тихого отдыха.

На территории полностью обновили покрытие дорожек, установили 164 опоры освещения и камеры системы «Безопасный регион». Обновили малые архитектурные формы, установили новые скамейки и урны. Кроме того, привели в порядок газоны, высадили молодые деревья и кустарники.

При благоустройстве сохранили существующие объекты: памп-трек, площадку для дрессировки собак и автогородок.

«Проект благоустройства мы обсуждали вместе с жителями в формате соучаствующего проектирования. Именно по просьбе люберчан зону аттракционов перенесли из центральной части парка в прогулочную зону», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме этого, в ходе работ также подготовили площадку для последующего строительства современного молодежного центра: подвели необходимые инженерные коммуникации и обустроили подходы.

Напомним, Люберцы — лидер Подмосковья по реализации программы благоустройства. За последние три года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе благоустроили 20 парков и скверов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.