сегодня в 16:59

Зеленский пожаловался, что за ночь ПВО Украины сбило всего 4 ракеты ВС РФ из 36

Украинские расчеты противовоздушной обороны сумели перехватить лишь 4 из 36 баллистических ракет во время ночной воздушной атаки. Низкую результативность отражения налета связывают с критической нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам селекторного совещания.

Он подчеркнул, что Киев предпринимает попытки ускорить логистику поставок вооружений из США.

Они, по словам Зеленского, особенно необходимы в преддверии зимнего периода и перед новым раундом дипломатических консультаций с партнерами Украины.

Утром мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что движение автомобилей по Северному мосту в городе полностью перекрыли в обе стороны. Он получил повреждения во время ночных воздушных ударов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.