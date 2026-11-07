Украинку выслали из Словакии из-за угрозы взорвать концерт Лободы

Украинка пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в Словакии из-за поддельного билета на выступление. В итоге фанатку певицы выдворили из страны и запретили въезд на два года, сообщает Mash .

Предварительно известно, что 35-летняя Алена М. приехала в Кошице с четырьмя подругами. На входе в Steel Arena выяснилось, что подаренный ей на день рождения билет — фальшивка: компанию пропустили, а именинница осталась за дверью.

Заливать горе алкоголем девушка отправилась в ближайший бар. После виски она набрала полицию и на смеси украинского с итальянским пригрозила взорвать певицу вместе с ее «проклятым шоу».

Экстренные службы приехали на арену, но выступление к тому моменту уже закончилось. Пиротехники осмотрели помещение и ничего опасного не нашли. Алену задержали — ей грозило до пяти лет тюрьмы, однако она признала вину и раскаялась. Лжеминершу отправили в Италию, где она легально живет и работает уже четыре с половиной года.

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