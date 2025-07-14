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Замглавы МИД Вершинин: общение с Сирией по вопросу баз ВС России продолжается

Власти России и новое правительство Сирии еще ведут диалог по вопросу размещения баз ВС РФ в регионе. Также обсуждаются и иные вопросы, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.

Он отметил, что у РФ сформировались дружеские отношения с народом Сирии. В этой ситуации о «режимах» говорить не стоит.

Представители России и Сирии пытаются найти решение, которое будет соответствовать интересам обоих государств и региональной стабильности.

8 декабря 2024 года вооруженная сирийская оппозиция провела крупное наступление и вошла в Дамаск. Башар Асад был свергнут с поста президента Сирии и бежал из страны.