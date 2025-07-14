Россиян предупредили об опасности банковских карт зарубежных платежных систем

В 2022 году в связи с санкциями и проблемами с поставками чипов Центробанк разрешил применять карты иностранных платежных систем даже после того, как истек срок их годности. На такую меру пошли вынужденно, сейчас проблем нет, поэтому карты лучше перевыпустить — они могут быть скомпрометированы, рассказала агентству « Прайм » аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Российская государственная платежная система значительно развилась за последние годы. Появились и новые способы бесконтактной оплаты, например, Mir Pay, оплата лицом и платежные стикеры. На фоне этого банки успешно заменили большую часть банковских карт, работающих на иностранных платежных системах. Их выпустили в рамках платежной системы «Мир».

Такие меры принимаются, чтобы сделать процедуру расчетов более безопасной. Еще это дает возможность избежать мошенничества.

Помимо этого, важно понимать, что чем дольше карту используют, тем больше шанс компрометации. Аутентификация пластика по сроку действия — один из способов обезопасить себя от аферистов.

О сроках замены пластиковой карты банк обычно сообщает самостоятельно. Можно также заказать перевыпуск самостоятельно.