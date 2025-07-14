Названы привычки, которые помогут взбодриться утром

Физическая активность, правильный завтрак и свежий воздух бодрят не хуже, а иногда и лучше, чем чашка кофе, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Одна из полезных привычек для бодрости — движение. Оно активизирует работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает кровообращение и подает сигнал мозгу: „Время активно работать“. Если нет времени на полноценную тренировку, помогает даже короткая зарядка, растяжка или 5–10 минут быстрой ходьбы», — сказала Уланкина.

Она добавила, что простая разминка, подъем по лестнице или небольшая прогулка каждые 2–3 часа в течение рабочего дня взбодрят не хуже, чем чашка кофе.

«Важно следить и за питанием. Нередко вялость возникает из-за скачков глюкозы в крови. Например, после сладкого завтрака или обильного обеда с быстрыми углеводами уровень глюкозы резко поднимается, а потом так же резко падает, и наступает „гипогликемическая яма“. Появляется сонливость, раздражительность, „туман в голове“. Чтобы этого избежать, важно включать в рацион сложные углеводы, белок и полезные жиры», — посоветовала специалист.

Уланкина рассказала, что при сбалансированном рационе углеводы усваиваются медленнее и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. А вот от быстрых углеводов, особенно в качестве перекуса, лучше отказаться: они дают ощущение бодрости лишь на время, а затем уровень энергии резко падает.

«Другие важные правила — нужно следить за количеством выпиваемой в течение дня воды, регулярно проветривать помещение, а также одеваться по погоде, чтобы организм меньше сил тратил на адаптацию и терморегуляцию», — заключила врач.