Врач объяснила, почему даже после 8 часов сна чувствуется усталость

Храп, вечерний стресс и свет от экрана — все это может разрушать качество сна и не давать мозгу полноценно отдохнуть, даже если сон достаточно долгий, рассказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Важно следить не только за протяженностью сна, но и за его качеством. Даже 8 часов в постели не гарантируют полноценного восстановления, если сон поверхностный, неглубокий, сопровождается частыми просыпаниями. Человек может не помнить об этом утром, но мозг реагирует на каждое пробуждение как на стресс», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что в результате самые ценные фазы сна (глубокий и быстрый сон) нарушаются и человек не чувствует себя отдохнувшим.

«Одна из самых частых причин плохого качества сна — обструктивное апноэ, кратковременная задержка дыхания. Как правило она возникает у людей с избыточным весом, некоторыми эндокринными и неврологическими заболеваниями, нарушением носового дыхания. Во сне мягкие ткани глотки провисают, дыхательные пути частично перекрываются, и мозг запускает кратковременное пробуждение, чтобы восстановить дыхание», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что эти пробуждения могут повторяться десятки раз за ночь. При этом человек может даже не подозревать, что храпит или задыхается.

«Кроме того, на качество сна сильно влияет то, как проходит вечер. Яркий свет от экрана телефона или телевизора, работа допоздна, постоянный стресс, малоподвижный образ жизни, кофеин во второй половине дня — все это факторы, которые мешают мозгу переключиться в режим отдыха. Из-за перевозбуждения нервной системы засыпание может занимать до двух часов, а фаза глубокого сна — сильно сократиться», — предупредила специалист.

Она посоветовала для лучшего сна каждый день ложиться в одно и то же время, за 1–2 часа до отбоя снизить физические и эмоциональные нагрузки, а также подготовить спальню: в ней должно быть проветрено, прохладно и темно.