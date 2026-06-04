Стартовал прием заявок на арт-лаборатории в рамках фестиваля «Энтузиасты»

В текущем летнем сезоне творческое сообщество «Энтузиасты» снова будет творчески менять облик «Фабрики1830». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив запускаются целых три лаборатории: граффити, мозаики и средового дизайна. По итогам их работы появится новое общественное арт-пространство прямо в сердце промзоны — которое станет свежей точкой притяжения для всего города Балашиха, сообщили организаторы.

Что предстоит делать

В граффити-лаборатории серые бетонные стены превратятся в монументальные полотна, посвященные истории фабрики.

В лаборатории средового дизайна разработаем концепции малых архитектурных форм, продумаем освещение и озеленение.

В мозаичной лаборатории создадим работы, вдохновленные «гением места», — как продолжение традиции советских мозаик на территории фабрики.

Главным событием по завершении лабораторий станет 4-й фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», который состоится 12–13 сентября на Фабрике1830.

Кто нужен

Энергичные и творческие жители города, а также гости, которые горят идеей возродить исторический центр.

Как стать участником

Заполните анкету по ссылке. Прием заявок открыт до 21 июня включительно. Итоги подведем 26 июня.

Все детали — здесь.

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