Более 500 тыс жителей Подомсковья проголосовали за объекты благоустройства

«Единая Россия» совместно с Министерством строительства организовали опрос, в рамках которого выбирают парки и скверы для будущего обновления. Жителей Московской области приглашают принять участие и выбрать общественные пространства, которые будут обновлены в ближайшие годы, сообщил секретарь регионального отделения, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем канале в мессенджере МАКС .

В прошлом сезоне свыше 777 тысяч человек в Подмосковье самостоятельно определили, какие зоны преобразятся в их населенных пунктах.

«Это один из самых высоких результатов в стране, и я уверен, что и в этот раз наш регион окажется в числе лидеров», — отметил Брынцалов.

Принять участие в выборе парков, скверов, набережных и других общественных локаций, нуждающихся в первоочередном приведении в порядок, могут все жители области старше 14 лет.

Голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.