Ефимов: в ТиНАО построят жилье, школы и детсады в рамках 12 проектов КРТ

На территории Троицкого и Новомосковского округов в активную фазу воплощения вошли уже 12 инициатив по комплексному развитию территорий (КРТ). Планируется преобразить более 345 га и организовать порядка 10 тыс. мест для трудоустройства, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа КРТ реализуется во всех столичных округах. Так, в ТиНАО в стадию реализации вышло уже 12 проектов, в рамках которых проведут редевелопмент свыше 345 га земли с градостроительным потенциалом около 1,4 млн кв. м недвижимости. В том числе там построят около 934 тысяч квадратных метров современных жилых домов, из которых около 336,9 тыс. будет предназначено для программы реновации. Еще 460,5 тыс. кв. м придется на общественно-деловую и производственную застройку. Реализация этих проектов позволит создать почти 10 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что благодаря этому жители округов получат качественную и комфортную городскую среду, соответствующую высоким московским стандартам инфраструктуру и возможность трудоустройства поблизости с домом.

Проекты комплексного развития охватывают 6 районов: в Новомосковском округе это Филимонковский, Коммунарка, Щербинка и Внуково, а в Троицком — Краснопахорский и Троицк.

В Департаменте градостроительной политики отметили значительную заинтересованность в программе КРТ на территории ТиНАО со стороны владельцев земли, которые реализуют пять из 12 проектов. Один из примеров — площадка возле деревни Ширяево в Филимонковском районе. Здесь правообладатель подписал с городом договор о комплексном развитии свободного участка площадью 8,06 га и в течение пяти лет возведет более 149 тыс. кв. м Недвижимости: 95 тыс. кв. м отдадут под жилье, еще около 54 тыс. кв. м — под деловую и общественную застройку. В частности, предусмотрено строительство образовательного кластера, включающего школу на 250 мест и детский сад на 125 воспитанников. Благодаря проекту появится более 1,6 тыс. дополнительных рабочих мест.

Помимо 12 уже запущенных проектов, на портале mos.ru размещена информация еще о 12. Они предполагают редевелопмент 367,1 га в ТиНАО, где построят свыше 2,7 млн кв. м недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м жилья, и создадут свыше 19 тыс. мест для трудоустройства. Большую часть — 9 из 12 проектов — планируется осуществить с привлечением инвестиций, в том числе за счет собственников земли.

В столичном Градостроительном комплексе напомнили: программа комплексного развития территорий превращает бывшие промзоны, нерационально используемые и пустующие наделы в привлекательные городские локации, которые гармонично вливаются в общую структуру мегаполиса. Сегодня Москва насчитывает более 420 проектов КРТ на разных этапах — от начальной проработки до стройки, а их совокупная площадь превышает 4,5 тыс. га. Программа воплощается по поручению мэра столицы Сергея Собянина.