Эксперт объяснил популярность женской одежды в деревенском стиле

Секрет популярности деревенского стиля кроется в глубокой психологической усталости наших женщин от рафинированного минимализма и «тихого люкса». Годами глянец транслировал образ холодной, успешной леди в строгом бежевом оверсайзе. Об этом РИАМО сообщил стилист Геннадий Галимов.

По словам эксперта, в условиях постоянного стресса хочется совершенно другого — безопасности, уюта и понятной, земной женственности.

«Рюши, воланы, гигантские воротнички и цветочный принт подсознательно отсылают к беззаботному прошлому, к образу простой девчонки. Это чистый эскапизм. Женщины сметают эти вещи не из-за гениального кроя — масс-маркет этого не даст. Они покупают право быть милой, наивной и не пытаться казаться железной леди», — сказал эксперт.

По словам стилиста, с точки зрения эстетики, грань между трендовым коттеджкором и откровенной провинцией тут тонка, фасоны часто простят. Но эмоция продает лучше безупречного силуэта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.