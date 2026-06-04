Пенсионер лишился дома в Подмосковье по схеме Долиной и получил ножевое ранение

В деревне Белое Озеро Московской области пенсионер Сергей (имя изменено) лишился приобретенного дома стоимостью 7,1 млн рублей. Более того, при попытке заселиться в жилье на него напали с ножом, сообщает Baza .

Пожилая супружеская пара приобрела загородную недвижимость с целью переезда ближе к родственникам. Предварительно они юридически проверили документы по сделке.

Бывший собственник освободил жилое помещение. Однако одновременно с этим направил заявление в правоохранительные органы. Он утверждал, что совершил отчуждение имущества под давлением телефонных мошенников — так же, как было в деле об обмане аферистами певицы Ларисы Долиной.

При попытке осмотра купленной недвижимости новые владельцы обнаружили на объекте сотрудников частного охранного предприятия, нанятых прежним хозяином. Последующие судебные разбирательства изначально завершились в пользу покупателей. Им официально разрешили занять жилую площадь. Однако сразу после заселения в дом тайно проник приятель продавца и совершил нападение на Сергея, нанеся ему ножевое ранение руки.

Несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций признали покупателя добросовестным, по результатам назначенной психолого-психиатрической экспертизы сделка в итоге была признана недействительной. Суд постановил вернуть недвижимость экс-владельцу, обязав его выплатить Сергею потраченные 7,1 млн рублей.

На данный момент денежные средства несостоявшимся новоселам не возвращены. Супруга продавца официально признана банкротом, а сам он предложил компенсировать ущерб ежемесячными переводами по 50 рублей из своей пенсии. В настоящее время пострадавший пенсионер занимается подготовкой жалобы в Верховный суд РФ.

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