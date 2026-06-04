Артем Дзюба полгода не оплачивает 17 штрафов за нарушение ПДД

Российский футболист Артем Дзюба на протяжении полугода, предположительно, не оплачивает 17 административных штрафов на почти 15 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает SHOT .

За лучшим бомбардиром в истории российского футбола числится 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14,2 тыс. рублей. По шести из них установленные законом сроки добровольного погашения уже истекли. Данные взыскания были наложены в период с января по март за превышение скоростного режима до 60 км/ч.

Основная часть нарушений зафиксирована на автомобиле Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года выпуска, приобретенном спортсменом в 2024 году. Всего за время эксплуатации данного транспортного средства было выписано 268 штрафов на общую сумму 291 тыс. рублей.

Среди наиболее частых возможных нарушений Дзюбы — игнорирование скоростных ограничений, езда без пристегнутого ремня безопасности, несоблюдение требований запрещающих знаков и проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, два неоплаченных штрафа за скорость числятся за автомобилем игрока марки Mercedes 2018 года выпуска. Из-за долгов по нему прошлым летом форвард уже попадал в поле зрения судебных приставов.

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