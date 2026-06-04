Артем Дзюба полгода не оплачивает 17 штрафов за нарушение ПДД
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Российский футболист Артем Дзюба на протяжении полугода, предположительно, не оплачивает 17 административных штрафов на почти 15 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает SHOT.
За лучшим бомбардиром в истории российского футбола числится 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14,2 тыс. рублей. По шести из них установленные законом сроки добровольного погашения уже истекли. Данные взыскания были наложены в период с января по март за превышение скоростного режима до 60 км/ч.
Основная часть нарушений зафиксирована на автомобиле Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года выпуска, приобретенном спортсменом в 2024 году. Всего за время эксплуатации данного транспортного средства было выписано 268 штрафов на общую сумму 291 тыс. рублей.
Среди наиболее частых возможных нарушений Дзюбы — игнорирование скоростных ограничений, езда без пристегнутого ремня безопасности, несоблюдение требований запрещающих знаков и проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, два неоплаченных штрафа за скорость числятся за автомобилем игрока марки Mercedes 2018 года выпуска. Из-за долгов по нему прошлым летом форвард уже попадал в поле зрения судебных приставов.
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