Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Евросоюза в отношении России. Выступая перед студентами, он заявил, что ЕС не сможет ослабить Россию, продолжая делать ставку на войну. Политик подчеркнул, что союз не может предложить ничего с точки зрения мирного урегулирования, но при этом постоянно говорит: «война, война», пишет РИА Новости .

Фицо отметил, что за этим подходом стоит вера в то, что через поддержку Украины Запад сможет поставить Россию на колени. Однако, по его словам, это плохая и неработающая стратегия.

«Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.

Таким образом Фицо дал понять, что попытки внешнего давления на Россию бессмысленны.

Ранее, в середине февраля, Роберт Фицо уже высказывался на эту тему. Он заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать собственную ошибку в выборе такой стратегии. Запись его выступления была опубликована на YouTube-канале словацкого правительства.

