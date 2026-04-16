Воробьев: за два года в Серпухове обновят 12 объектов образования и культуры

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 16 апреля посетил второй корпус «Лицея Протвино» на улице Гагарина в Серпухове. Глава региона оценил ход ремонтных работ, встретился с администрацией и преподавателями лицея, а также Губернского колледжа. Воробьев также рассказал, что за 2026 и 2027 годы в Серпухове отремонтируют 12 объектов образования и культуры.

«Самая масштабная работа по президентской программе капремонта у нас идет в городском округе Серпухов, который значительно преображается. Это касается и самого города Серпухов, и Протвино. Всего у нас в работе 12 объектов. К 1 сентября капитально отремонтируем в округе еще несколько школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ № 16, дошкольный блок СОШ № 18 в мкр. Ивановские дворики, школа № 10, Центр Непрерывного Образования школы № 7. Еще один важный объект — Губернский колледж. Задача также — внимательно следить за количеством детей, чтобы у нас не было профицитных детских садов и школ. Часто учителя, да и наш опыт говорит о том, что лучше создавать образовательные комплексы, в которых есть и дошкольное отделение, и школа в одном здании», — рассказал Воробьев.

О «Лицее Протвино»

Протвино является важным научным ядром страны. На его территории работают два исследовательских института фундаментальной физики, а также несколько предприятий с высокой долей научных разработок. Ключевой задачей для развития Протвино считается работа с персоналом. С этой целью формируются особые среды, нацеленные на поиск и поддержку одаренной молодежи в сфере естественных и технических дисциплин.

Здание на улице Гагарина, известное ранее как лицей № 2, с осени 2024 года является частью учебного комплекса «Лицей Протвино». Это учреждение показывает выдающиеся академические результаты: начиная с 2019 года здесь подготовили шестерых учеников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ по физике, химии и русскому языку, а 57 выпускников были награждены медалями. Учащиеся лицея регулярно добиваются побед в федеральных образовательных состязаниях, например, в конкурсе «Большая перемена». Кроме того, в прошлом году данная школа была признана лидером в общероссийской программе «Наука — территория героев».

Площадь этого корпуса составляет около 7000 квадратных метров, а его возраст превышает 50 лет. С момента возведения капитальный ремонт такой сложности здесь не проводился никогда. Работы стартовали в прошлом году, и перед строителями стоит задача сдать объект к началу нового учебного сезона в 2026 году. На текущий момент общая степень завершенности ремонтных работ превышает половину. На площадке ежедневно трудится порядка пятидесяти квалифицированных работников.

«Сейчас мы готовимся к монтажу лесов для уличных работ. А внутренние работы уже почти завершены: в старшем корпусе установлены потолки типа „Армстронг“, светильники и плитка. Сейчас занимаемся наливными полами и подготовкой под линолеум. В младшем корпусе тоже устанавливаем подвесные потолки, в санузлах кладем стеновую плитку. Все системы водоснабжения и канализации у нас новые, водопровод тоже заменен. Проложены и слаботочные системы. Мы планируем закончить все внутренние работы к концу мая», — рассказал руководитель проекта по капремонту корпуса № 2 Сергей Кузнецов.

Что изменится

По окончании ремонта лицей изменит внешний облик и внутреннее убранство. Изображения с открытиями выдающихся учёных-физиков появятся на лестничных маршах, а в помещении столовой разместят летопись, посвящённую истории лицея.

«Творческая мастерская художника Алексея Шилова предложила проект «Культурное наследие Московской области», который поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Учитывая наличие в Протвине Института физики высоких энергий и протонного ускорителя, вся история города связана с возникновением этого института. Поэтому мы выбрали такую тематику, и все фрески отражают историю развития атомной энергетики на данном предприятии. В корпусе №2 была также проведена перепланировка. Здание ведь построено еще в 1972 году, когда были другие требования. Поэтому мы немного изменили кабинеты технологий. В старших классах реализуем региональный проект — предпрофессиональные классы, включая инженерные и медицинские. В них должно появиться соответствующее оборудование и ресурсное обеспечение. Мы также попросили создать химическую лабораторию рядом с кабинетом химии. Будут у нас и лаборатория робототехники, и центр детских инициатив, которых раньше не было», - рассказала директор Татьяна Кащеева.

В обновленном здании создадут комфортные условия для обучения более 600 учащихся. На период проведения ремонтных работ детей временно разместили в других учебных корпусах: младшие классы занимаются в помещениях детского сада, а ученики средней и старшей школы — в зданиях на улицах Школьная и Дружбы.

«Школа, конечно, преображается на глазах. Видим, что всё здесь современное и даже цвета и оттенки подобраны по-новому. А какие тут рисунки — очень приятно это видеть. Мы все мечтаем поскорее въехать в это суперновое, отремонтированное и красивое здание. Дети уже в ожидании, спрашивают, какой у них будет кабинет. Я сама училась в этой школе, закончила ее в 1992 году. А в 1996-м пришла сюда работать. Получается, 30 лет уже здесь. У меня мама — учитель русского языка, и я пошла по её стопам — это, наверное, была моя детская мечта. Кстати, и моя дочь тоже окончила эту школу и стала учителем математики», - рассказала учитель английского языка Анастасия Моторико.

Губернаторский колледж

Еще одним значимым учреждением, запланированным к масштабному обновлению к началу учебного года, является Губернский колледж. Недавно это учебное заведение отпраздновало 95 лет со дня основания и в настоящее время считается одним из ведущих центров подготовки специалистов в Московской области.

Колледж специализируется на подготовке специалистов для машиностроительной и наукоемкой промышленности. В его стенах внедрена федеральная инициатива «Профессионалитет» по профилю «Робототехническая индустрия». Учащиеся имеют доступ к высокотехнологичным лабораториям, среди которых — мастерские по работе с вакуумным и магнитным оборудованием, использованию измерительных комплексов, а также по обработке и передаче данных. Также в распоряжении студентов находятся стенды для программирования контроллеров, выполнения высокоточных работ и проведения инфракрасной диагностики. Общее число обучающихся превышает две тысячи человек. Учреждение включает в себя не только учебные помещения в Серпухове и Протвине, но также школу, рассчитанную на 288 мест, и детский сад для 76 воспитанников.

В фокусе текущего ремонта находятся учебный корпус №6 и производственные мастерские, расположенные в Протвине на Лесном бульваре. Данные строения давно требовали модернизации, и сейчас в них проводятся комплексные восстановительные работы. Здание будет полностью обновлено — от основания до кровли, включая все внутренние коммуникации и финишную отделку. От прежней конструкции сохранятся только капитальные стены. На данный момент подрядчики закончили работы с крышей и приближаются к завершению предчистовой подготовки помещений. Общий процент готовности объекта оценивается в 39. Все работы планируют завершить до конца года. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса студенты временно занимаются в соседнем корпусе.

«Губернский колледж уникален тем, что объединяет 6 бывших профессиональных технических училищ. Сегодня он реализует обучение по 22 профессиям и специальностям, которые очень востребованы. Один из корпусов специализируется на подготовке дизайнеров (дизайн интерьера, среды, ландшафтный), а также поварском и кондитерском деле, парикмахерском искусстве. А другой корпус ориентирован на машиностроительный профиль и рабочие профессии, в частности, наладчик промышленного оборудования. Корпус №6 — самый большой у нас. Сейчас там проходит капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских (около 4000 м²), где уже установлено новое оборудование. Мы успешно провели первый набор на робототехнику — это специальность будущего, крайне востребованная в экономике, промышленности и сельском хозяйстве. На сегодняшний день во втором корпусе обучается 520 человек, а к 2027 году планируем, что будет уже более 800», — отметил директор Губернского колледжа Александр Лысиков.

О планах

К 1 сентября в Серпухове планируют закончить капитальное обновление ряда школ и детских садов. Речь идет о зданиях, возведенных в 70-80-е годы прошлого века, включая школу в Липицах и среднюю общеобразовательную школу №10 на улице Войкова. В этих зданиях планируется полная замена крыши и всех инженерных коммуникаций, реставрация фасадов и внутренние отделочные работы. Такие же мероприятия осуществят в дошкольном отделении школы №16 на улице Космонавтов, а также в детсаду, относящемся к СОШ №18 в микрорайоне «Ивановские дворики». На сегодняшний день готовность этих объектов оценивается в пятьдесят процентов.

В Центре непрерывного образования, работающем на базе школы №7 по улице Фирсова, в настоящее время монтируют напольные покрытия, кладут плитку и штукатурят стены. Здесь выполнено около 25% от всего объема запланированного. Модернизация затронет все элементы зданий — от основания до новейших систем, чтобы обеспечить ученикам возвращение в максимально безопасные и удобные помещения. Эти учреждения также должны принять детей к началу нового учебного года.

Преобразования ожидают и культурную сферу до окончания текущего года. Будет отремонтирован Дворец культуры «Исток» на улице Красный Текстильщик (его основная часть датируется 1860 годом, а более поздняя пристройка — 1970-ми). На этом объекте произведут замену всех инженерных сетей, обновят внешние стены и выполнят внутренний ремонт. Перед подрядчиками стоит особая цель: интегрировать современные технические стандарты, не нарушив при этом исторический архитектурный облик здания.

Еще несколько значимых объектов планируется ввести после комплексной реконструкции в 2027 году. В их числе — Детская школа искусств «Синтез» на Московском шоссе в Серпухове, ДШИ имени А.А. Алябьева в микрорайоне «B» города Пущино, Дворец торжеств «Центральный» на улице Луначарского в Серпухове и Дом культуры в поселке Большевик. Эти постройки середины XX века обретут новую жизнь, превратившись в современные и привлекательные для населения общественные центры.

