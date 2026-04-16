BBC сократит до 2 тыс сотрудников, включая Русскую службу

Британская корпорация BBC объявила о крупнейшем за 15 лет сокращении штата — до 2 тыс. человек. По данным RT , под увольнения попадут и сотрудники Русской службы BBC.

BBC планирует уволить до 2 тыс. сотрудников — это около 10% штата корпорации. Сокращение станет самым масштабным за последние 15 лет.

Как сообщил источник RT, изменения затронут и Русскую службу BBC, чья штаб-квартира находится в Риге. Многие сотрудники редакции имеют российское гражданство. В случае увольнения они могут лишиться рабочих латвийских виз и столкнуться с необходимостью возвращения в Россию. Часть журналистов внесена в реестр иноагентов в России.

В марте 2022 года, после принятия закона об ответственности за «фейки о действиях российской армии», BBC вывезла сотрудников московского бюро из страны.

4 марта 2026 года Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы BBC и внес его в реестр интернет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Русская служба BBC используется Лондоном для «подрыва внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране». По ее словам, редакции поручали публиковать данные о погибших российских военных.

