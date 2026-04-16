Экономист назвал риски самозапрета на игры

Помощник депутата Госдумы Илья Мосягин заявил, что самозапрет на компьютерные игры может оказаться формальным и не решить проблему зависимости, сообщает Газета.ru .

В Госдуме предложили проработать механизм добровольного самозапрета на компьютерные игры как способ помочь людям с игровой зависимостью. В России уже действует самозапрет на кредиты, а с 1 сентября 2026 года должен заработать запрет на участие в азартных играх.

Илья Мосягин отметил, что при привязке запрета к учетной записи или устройству пользователь сможет обойти ограничения — создать новый аккаунт, воспользоваться VPN или перейти на игру вне реестра.

«Процедура снятия запрета не должна быть моментальной — иначе теряется смысл, но и слишком бюрократичной тоже, иначе пострадают те, кто справился с зависимостью и хочет вернуться к здоровому геймингу. Самые серьезные риски, на мой взгляд, лежат в плоскости игровой индустрии и цифровых платформ. Во-первых, непонятно, кто и как будет верифицировать „игровую зависимость“ для добровольного запрета — если механизм будет слишком жестким, пострадают легальные сервисы и разработчики, особенно в сегменте free-to-play. Во-вторых, это создает прецедент для расширения государственного контроля за досугом граждан, что может привести к подмене добровольности принудительными мерами», — отметил эксперт.

Экономист добавил, что технический запрет — лишь вспомогательная мера. По его мнению, он будет востребован узкой группой людей с уже сформированной зависимостью, тогда как большинству игроков такие ограничения не нужны.

