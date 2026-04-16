Вику Цыганову дважды не пустили на заседание в Госдуму

Певицу Вику Цыганову не допустили на заседание в Госдуме, несмотря на предварительную договоренность о визите, сообщает «Абзац» .

Вика Цыганова рассказала, что ей назначили встречу в здании Госдумы на 10:30 по московскому времени. Однако по прибытии выяснилось, что заседание начнется только в 12:00.

Когда артистка попыталась попасть внутрь повторно, охрана отказала во входе, сославшись на внутренние правила.

Семь лет назад Цыганова баллотировалась в депутаты Госдумы от Комсомольского избирательного округа. Повторять этот опыт певица не планирует. По ее словам, в 2019 году она пошла на выборы по духовному наставлению батюшки и хотела «разрядить революционную обстановку на Дальнем Востоке».

Ранее артистка также заявляла о желании уйти в монастырь. Цыганова говорила, что хотела бы провести последние дни в беседах с Богом, однако считает, что ее не примут в монахини из-за высокого финансового достатка.

