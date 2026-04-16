Фото - © Страница Максима Галкина* в Инстаграм* @maxgalkinru

Галкин* показал новое фото Пугачевой и ее семьи в честь дня рождения Примадонны

Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметила 77-летие. В честь праздника вся семья Примадонны собралась на Кипре.

Совместное фото в социальных сетях опубликовал супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин*. Артист написал, что семья в сборе, и добавил довольный эмодзи.

На снимке изображена именинница, ее муж и дети — 12-летние двойняшки Гарри и Елизавета, рожденные от суррогатной матери, а также певица, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте прибыла на праздник не одна, а в сопровождении супруга, бизнесмена Михаила Земцова. К мероприятию присоединился Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте от брака с Владимиром Пресняковым. Внук Аллы Пугачевой живет за границей и также обладает хорошими вокальными данными.

Мероприятие состоялось в закрытом формате в одном из заведений Лимасола. При этом средний чек в ресторане, где прошел день рождения певицы, составляет 200–250 тысяч рублей.

Пугачева и Галкин* раньше жили в Израиле, но переехали на Кипр, когда накалилась политическая обстановка. В России артистка накопила долги за коммунальные услуги за роскошную квартиру, которая располагается рядом с Кремлем. Жилье стоимостью более 500 млн рублей она приобрела 22 года назад.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

