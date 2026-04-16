Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик Алексей Земцов совершил суицид

сегодня в 10:01

Администратор популярного Telegram-канала «Воевода вещает», военный летчик Алексей Земцов совершил суицид. Он был российским офицером и воевал на ударном вертолете Ка-52. Информацию о самоубийстве подтвердил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам Рожина, причины суицида — драма в личных отношениях и служебный конфликт.

«Очень жаль, самоубийство не выход», — отметил Рожин в своем Telegram-канале.

На канале «Воевода вещает» было более 174 тыс. подписчиков.

