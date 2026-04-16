НТЦ ЭЛИНС и Моспром подарили детям встречу с космосом

В административно-деловом центре «Алабушево» в Зеленограде произошло событие, которое наверняка запомнится более чем шестидесяти юным участникам на всю жизнь. АО «НТЦ ЭЛИНС» при поддержке «Моспром» организовал уникальную благотворительную встречу «Звезды будущего», приуроченную к 65-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщили организаторы.

Идея была не просто провести праздник, а создать настоящее мотивирующее пространство, где пересеклись миры высоких технологий, человеческой доброты и детской мечты. На мероприятие были приглашены как дети сотрудников компании, так и ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Центральным событием дня стал живой диалог с легендарным летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации, Сергеем Николаевичем Ревиным.

Вопросы от юной аудитории сыпались самые разные — от сугубо практических до философски-фантастических. Ребят интересовало, как космонавты различают день и ночь на орбите, можно ли на борту пить привычный чай или кофе, и какие чувства испытываешь в невесомости. Не обошлось и без «главного» вопроса: встречал ли Сергей Николаевич инопланетян? А один из самых трогательных моментов наступил, когда прозвучал вопрос о том, когда же в космос отправится первый ребенок-космонавт.

После насыщенной официальной части космонавт лично пообщался с участниками, раздал автографы и сфотографировался на память. Каждый юный гость ушел не только с яркими впечатлениями, но и с памятным подарком: набором школьных тетрадей и ручек, настоящим космическим питанием и сладким угощением.

Это мероприятие — не разовая акция. Компания намерена и дальше развивать программы благотворительной и социальной направленности, делая особый акцент на поддержке детства, фундаментальной науки и качественного образования. Ведь именно сегодняшние любознательные дети, задающие вопросы о космосе, — это и есть те самые «звезды будущего», которые завтра будут определять технологический суверенитет и научный прогресс нашей страны.