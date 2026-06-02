В Арзамасе студент перевел деньги мошенникам из‑за угрозы слить интимные фото

19-летний студент колледжа в Арзамасе перевел злоумышленнику почти 10 тыс руб

19-летний студент колледжа в Арзамасе перевел злоумышленнику почти 10 тысяч рублей после угроз распространить интимные фотографии, сообщает ИА «Время Н» .

В дежурную часть ОМВД России «Арзамасский» обратился 19-летний студент одного из городских колледжей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, неизвестный в социальной сети потребовал у него 20 тысяч рублей.

Собеседник угрожал распространить интимные фотографии молодого человека. Опасаясь последствий, студент двумя переводами перечислил на указанный счет 9 984 рубля, после чего обратился в полицию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и выясняют обстоятельства произошедшего.

