Каждый десятый россиянин встретил свою пару в супермаркете

11% россиян познакомились со своей второй половинкой в супермаркете. При этом большинство обращает внимание на покупки незнакомцев, сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию программы лояльности «X5 Клуб», 80% россиян смотрят на содержимое чужих тележек. Чаще всего это происходит в очереди (35%), при внешней симпатии к человеку (23%) или автоматически (22%). В первую очередь замечают необычные товары (75%), готовую еду и полуфабрикаты (40%), а также баланс полезных и вредных продуктов (39%).

Почти половина опрошенных (46%) признались, что ведут себя иначе рядом с симпатичным человеком. Из них 20% стараются выглядеть увереннее, 14% дольше ходят по отделу, 12% тщательнее выбирают продукты.

Более 54% формируют впечатление о человеке по его корзине. По покупкам респонденты пытаются определить семейное положение (73%), заботу о здоровье (63%), любовь к вкусной еде (58%) и интерес к кулинарии (51%).

Схожие продукты вызывают интерес у 39% опрошенных, удивление — у 12%, радость — у 10%. Если тележки полностью совпадут, 56% промолчат, а 40% улыбнутся. В опросе участвовали более 1 тыс. человек.

