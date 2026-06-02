60% россиян врали об отпуске ради статуса

Сервис «Купибилет» выяснил, что 60% россиян хотя бы раз приукрашивали детали отпуска ради статуса. Чаще всего это происходило в разговорах с родственниками, сообщает Life.ru .

Исследование показало, что 23% респондентов преувеличивали впечатления от отдыха перед родственниками. Еще 20% делали это в разговорах с друзьями, 9% — в социальных сетях и 4% — перед коллегами. При этом 40% участников заявили, что никогда не пытались представить отпуск более престижным.

Чаще всего россияне завышают качество отдыха — так ответили 30% опрошенных из числа тех, кто склонен приукрашивать поездки. Еще 24% рассказывали о более насыщенной программе развлечений, столько же преувеличивали общие впечатления от путешествия. О более высоком уровне отеля или классе перелета говорили 20%, а бюджет поездки завышали лишь 11%.

«Сегодня отпуск стал частью личного бренда и способом продемонстрировать определенный образ жизни. Люди все чаще воспринимают путешествия не только как отдых, но и как элемент статуса. При этом в реальности многие выбирают рациональный подход: экономят на перелетах, путешествуют в низкий сезон и внимательно следят за расходами, даже если со стороны поездка выглядит роскошной», — отметили в пресс-службе сервиса.

