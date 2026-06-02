Нарколог назвал сроки восстановления печени после отказа от алкоголя

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев сообщил, что при полном отказе от алкоголя состояние печени может улучшиться уже через 1–3 месяца, пишет Газета.ru .

Руководитель Клиники доктора Исаева и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев отметил, что печень способна к регенерации, однако изменения остаются обратимыми лишь до определенного момента.

«Печень — это орган, который действительно способен восстанавливаться. Именно поэтому многие люди годами живут с ощущением, что „организм справится“ и „печень все равно регенерируется“. В этом есть доля правды. Но существует очень тонкая и очень важная грань: до определенного момента изменения обратимы, а после — уже нет. Важнейший момент: печень не болит! В ней просто нет болевых рецепторов. Человек может годами пить, разрушая орган, и не чувствовать ни дискомфорта, ни тяжести. Появление болей в правом подреберье обычно означает проблемы с желчным пузырем или растяжение капсулы печени (что бывает уже на поздних стадиях, например, при циррозе или раке). Поэтому рассчитывать на сигнал в виде боли — это означает дождаться уже крайне запущенной стадии», — объяснил врач.

По словам специалиста, восстановление возможно только при полном отказе от спиртного. При жировой болезни печени изменения обратимы: жировые отложения уменьшаются через 2–4 недели, а за 3–6 месяцев орган может вернуться к норме. При алкогольном гепатите улучшение наступает через 1–3 месяца, однако полное восстановление иногда занимает до года.

«Наиболее серьезная ситуация — цирроз печени. На этой стадии часть ткани печени заменяется рубцовой тканью, которая уже не выполняет свою функцию. Как шрам на коже: он держит форму, но не обладает функциями кожи (не вырабатывает пот, не растут волосы, не чувствует прикосновения)», — рассказал врач.

При циррозе вернуть печень к исходному состоянию невозможно, однако отказ от алкоголя помогает замедлить прогрессирование болезни и снизить риск осложнений. Даже эпизодические срывы поддерживают воспаление и мешают регенерации, подчеркнул Исаев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.