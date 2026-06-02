Николай Тарануха возглавил аэропорт Перми

О назначении рассказала пресс-служба воздушной гавани. В сервисе «Руспрофиль» изменения пока не отражены.

Николай Тарануха родился в 1978 году в Уфе, окончил Томский государственный университет. Карьеру в авиации начал в «ТомскАвиа». В «Новапорт Холдинг» работает с момента основания компании. С 2021 года руководил аэропортом Кемерово, который также входит в структуру холдинга.

Прежний директор Светлана Архипова возглавляла пермский аэропорт с марта 2025 года. Она покинула пост в связи с выходом на пенсию. Архипова начала карьеру в гражданской авиации 48 лет назад с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. Награждена грамотой Министерства транспорта РФ и благодарственным письмом губернатора Пермского края.

Руководство «Новапорт Холдинг» поблагодарило Светлану Архипову за многолетнюю профессиональную работу.

