Возможности генеративного ИИ в агропромышленном комплексе обсудили на акселераторе Сбера

Сбер провел цифровой акселератор по генеративному искусственному интеллекту (GenAI) для агропромышленного комплекса. Участники обсудили отраслевые тренды, сценарии применения технологий искусственного интеллекта и практические решения для повышения эффективности бизнеса. Эксперты представили актуальные направления развития АПК и возможности использования генеративного ИИ, а также обсудили стратегию GenAI-трансформации и сценарии внедрения технологий — от ИИ-ассистентов агронома и зоотехника до интеллектуальных систем управления закупками и производственными регламентами.

Отдельное внимание на акселераторе уделили практической работе в формате круглых столов — участники формировали гипотезы по применению генеративного ИИ в операционных процессах. Следующим шагом станет разработка прототипов решений, которые перерастут в полноценный проект.

На мероприятии также обсудили основные вызовы отрасли, включая дефицит кадров, значительный объем бумажной работы, усложнение операционных процессов и давление на рентабельность. По данным Strategy Partners, рынок генеративного ИИ в России в 2025 году оценивается в 58 млрд рублей, что подчеркивает высокий потенциал технологии для трансформации АПК.

«Поддержка агропромышленного комплекса остается одной из ключевых задач Сбера: на 1 апреля общая сумма кредитов, выданных предприятиям АПК в Среднерусском банке с начала этого года, превысила 10,8 млрд рублей. Для нас важно не только обеспечивать доступ к финансированию, но и помогать бизнесу внедрять современные технологии. Наш акселератор стал площадкой, где клиенты и партнеры смогли не только обсудить тренды, но и совместно разработать конкретные решения, которые можно внедрять уже сегодня. Мы продолжим наращивать экспертизу с области ИИ и делиться ею с бизнесом, помогая компаниям ускорять внедрение инноваций и повышать конкурентоспособность на рынке», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.