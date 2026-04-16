Маркетолог оценил стоимость выпускного в 2026 году

Генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал, сколько будет стоить выпускной в 2026 году и как изменились цены по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, бюджет складывается из затрат на одежду и обувь, услуги салонов красоты, аренду площадки или ресторана, кейтеринг, транспорт, ведущих, артистов, а также фотографов и видеографов. Итоговая сумма зависит от региона и формата праздника.

«Стоимость по всем элементам очень сильно различается по стране и зависит от формата самого праздника. Например, те же самые услуги салонов красоты могут составлять от 1000-2000 рублей до 10-20 тысяч рублей на человека, и одежда может стоить от 50 до 100 тысяч рублей и более, в зависимости от того, насколько дети и родители ориентированы на покупку товаров известных брендов», — рассказал Дмитрий Чумаков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что в Москве расходы на площадку, питание и программу составят от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Гонорар ведущего начинается примерно от 50 тысяч рублей и может достигать сотен тысяч. Музыканты и танцоры обойдутся в 150–250 тысяч рублей за мероприятие.

«Можно воспользоваться услугами проката одежды, например. Но об этом, конечно, лучше позаботиться заблаговременно, потому что ближе к датам мероприятия доступного уже практически ничего не окажется, либо выбор будет очень ограничен», — предупредил Дмитрий Чумаков.

По оценке маркетолога, в целом бюджеты выпускных вырастут на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

