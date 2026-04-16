Выявлены типичные баги современных телефонов

С начала 2025 года специалисты МегаФона протестировали свыше 100 моделей смартфонов от разных вендоров, присутствующих на российском рынке. Испытания показали, что у большинства современных устройств вне зависимости от их ценовой категории и бренда встречаются технические отклонения от стандартов сотовой связи.

Самый частый дефект, зафиксированный у 68% гаджетов, — низкая пропускная способность (throughput) в сетях 3G и 4G. Немного реже, в 65% случаев, выявлены сбои в агрегации несущих частот (CA), из-за которых смартфон не способен объединять сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Обе неполадки ведут к падению реальной скорости передачи данных по сравнению с техническими возможностями сети оператора.

Еще одна проблема связана с некорректным отображением «Визитки» — она обнаружена у 60% телефонов. В настоящее время для юрлиц действует обязательная маркировка вызовов, поэтому важно, чтобы информация о звонящем высвечивалась на экране корректно. Самые частые из выявленных здесь недочетов: нечитаемые символы и статичный показ без прокрутки, что не позволяет полностью прочитать название компании, которое может достигать 32 символов.

У 40% протестированных гаджетов выявлены проблемы с настройкой точек доступа (APN), из-за чего не происходит автоматическое подключение к сотовой сети. Столько же устройств (40%) имели недостатки, связанные с локализацией интерфейса, — плохой перевод на русский язык или его полное отсутствие в некоторых разделах меню, что затрудняет навигацию. Чуть менее трети (31%) образцов не работали стабильно в периоды высокой нагрузки.

Еще одна техническая проблема, выявленная у четверти протестированных аппаратов, — это отклонения по гарантированной скорости передачи данных (Guaranteed Bit Rate), когда не обеспечивается стабильное соединение с требуемой скоростью, особенно в условиях перегруженной сети. Это негативно влияет на качество сервисов, включая видеозвонки и стриминг.

Повышенный уровень частоты ошибок блоков при передаче данных (Block Error Rate) зафиксирован в 14% случаев. Высокий показатель ведет к потерям пакетов данных и замедлению загрузки контента, а также негативно сказывается на инфраструктуре оператора и подключенных к ней абонентах.

Испытания в лаборатории МегаФона проводятся в сетях 3G, LTE и даже 5G. Такой проактивный подход гарантирует, что абоненты не столкнутся с трудностями при переходе на сети пятого поколения: потенциальные проблемы выявляются и устраняются еще до массового внедрения нового стандарта связи.

Лаборатория сотрудничает с большинством производителей смартфонов, представленных на российском рынке. В ходе тестирования специалисты находят и помогают исправлять технические недочеты и несоответствия стандарту сотовой связи. После успешного прохождения всех проверок устройство поступает в розничные салоны МегаФона и Yota.

«Наша задача — выстраивать системный диалог с вендорами, чтобы устранить причины некорректной работы еще до выхода новинок на рынок. Наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве — они понимают, что корректная работа в российских сетях напрямую влияет на доверие потребителей и репутацию бренда, — отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. — Каждое выявленное ограничение становится предметом доработки, после которой мы проводим повторные тесты. Иногда требуется несколько итераций, чтобы добиться стабильной работы девайса в наших сетях».