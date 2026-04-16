В Одинцовском округе завершили 60% капремонта спортшколы

Капитальный ремонт спортивной школы «Старый городок» в Одинцовском округе выполнен на 60%. Работы на улице Школьная планируют завершить в августе 2026 года, сообщил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Мособлдумы Олег Рожнов 14 апреля проверили ход капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок». Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области. Контракт заключен с ООО «Трансстрой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.