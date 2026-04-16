В Раменском округе благоустроят лесопарк и усадьбу до 1 ноября

В Раменском округе в 2026 году проведут крупнейшее благоустройство площадью 50 гектаров — обновят лесопарковую зону «Восьмидорожье» и «Зверинец», а также территорию котлована. Работы планируют завершить до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым масштабным проектом благоустройства в округе в этом году станет обновление лесопарковой зоны «Восьмидорожье» и «Зверинец». Здесь создадут зоны для тихого отдыха, оборудуют спортивную и детскую площадки, а также многофункциональную поляну для досуга жителей.

Строители обустроят пикниковую зону, установят освещение и камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Глава Раменского округа Эдуард Малышев встретился с представителями подрядной организации. Подрядчик заверил, что при проведении работ деревья не пострадают: расчистят только мелколесье, а порубочные остатки оставят в лесу.

В рамках проекта на «Восьмидорожье» проложат дорожки из отсева. К земляным работам приступили и на территории так называемого котлована. После благоустройства парк расширит границы, а в городе появится новая площадка для проведения массовых мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.