«Сын х****»: Мизулина отреагировала на тренд, унижающий учителей России

Школьники обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобой на ситуацию, сложившуюся в учебных заведениях из-за нового тренда в TikTok. Неизвестные создают оскорбительные видео с учителями, из-за чего в школах стали допрашивать детей, а также проверять их телефоны. Мизулина рассказала, что делать.

Одна из учениц рассказала Мизулиной, что в школах появилась мода на видео, где под звук из сериала «Очень странные дела» с перечислением персонажей и нецензурной фразой в конце демонстрируются фотографии учителей. В ее школе такое видео уже выложили, после чего учителя и директор начали допросы. Классный руководитель вызвал девочку, ее подругу и еще двух учениц, причем педагог утверждала, что она знает автора видео, хотя та отрицала это. Учительница также предупредила, что у владельцев TikTok будут проблемы с директором, а телефоны может проверить полиция, если ситуация не изменится.

Другой школьник рассказал Мизулиной, что подобный тренд с учителями распространился довольно широко. Чаще всего такие видео снимают ученики, которые недолюбливают своих педагогов. В его школе уже сделали три подобных ролика. В соседних школах, по его словам, авторов таких видео нашли, наказали, а некоторых даже отчислили. Он отметил, что предпочел бы промолчать, чтобы все утихло, однако в его школе начали проверять телефоны — уже у шестых и восьмых классов. Сам он не намерен отдавать свой телефон и пароли никому. Школьник попросил Мизулину посоветовать, как действовать, и уточнил, имеют ли учителя право проверять телефоны и требовать пароли, а также не является ли это перебором.

Екатерина Мизулина ответила, что из-за этого нехорошего тренда в школах действительно начали проверять телефоны в поисках тех, кто публикует подобные видео. Она подчеркнула, что сам тренд, безусловно, является плохим. Однако, по ее словам, педагоги не имеют права проверять телефоны учеников. Более того, даже сотрудники полиции не могут этого делать без наличия законных оснований.

Глава Лиги безопасного интернета дала школьникам конкретные рекомендации. Она посоветовала рассказывать о происходящем родителям, требовать от проверяющих официальный протокол, а также копию решения суда, которое разрешало бы им проводить осмотр устройства. Таким образом, действия учителей и администрации школ, устраивающих самовольные проверки телефонов, являются незаконными.

