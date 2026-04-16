Грабители в итальянском банке скрылись через туннель

Грабители, взявшие заложников в итальянском банке, скрылись через туннель, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ВВС.

Злоумышленники взяли в заложники 25 человек. Следователи вели переговоры с грабителями. В это время из Тосканы прибывал спецназ.

Через несколько часов они разбили окно и ворвались в банк. Отмечается, что раздались выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Но злоумышленники уже успели сбежать через туннель. Они могли скрыться в канализационной системе.

Им удалось захватить сейфы. Из заложников никто серьезно не пострадал.

Ранее работника Елисейского дворца в Париже, который был ответственен за столовое серебро, был задержан за кражу столовых приборов и фарфора у президента государства.

