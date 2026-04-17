NNA: Израиль обстрелял ливанские поселения после начала прекращения огня

Израиль открыл огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство NNA.

«Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», — говорится в сообщении.

В Ливане вступило в силу десятидневное прекращение огня.

8 апреля США и Иран заключили перемирие на две недели. Однако оно не касается Ливана. Израиль продолжает атаковать «Хезболлу».

Так, ранее израильские военные ликвидировали топ-чиновника «Хезболлы» в Бейруте. Погибший был племянником лидера организации.

