В Израиле заявили, что перемирие США с Ираном не касается Ливана

Договоренность о двухнедельном перемирии США с Ираном не касается Ливана. Такое заявление сделала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

«Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан», — отмечается в заявлении канцелярии.

По данным СМИ, признаки прекращения израильских операций против ливанского движения «Хезболлах» отсутствуют.

При этом ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил, что договоренность вступает в силу немедленно и должна соблюдаться в том числе в Ливане.

