В Пакистане заявили о немедленном прекращении огня между США и Ираном

США и Иран договорились прекратить огонь немедленно. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщает ТАСС .

По его словам, перемирие будет также соблюдаться в Ливане и на других территориях.

«Исламская республика Иран и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня, в том числе в Ливане и повсюду, оно вступает в силу немедленно», — заявил Шариф.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. К этому решению присоединился Израиль.

