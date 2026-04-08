Израиль присоединится к перемирию с Ираном

Израиль согласился присоединиться к решению США, касающегося двухнедельного прекращения огня с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, израильские власти договорились приостановить бомбардировки Ирана на время переговоров.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, в этот период США и Иран договорятся о завершении конфликта.

При этом Иран в рамках договоренности о прекращении огня согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

