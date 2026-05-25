Разбитый ПВО торговый центр в Киеве стал местом для фотосессий в мини-платьях
Фото - © https://www.threads.com/@katerina_fomich/post/DYuS6UJjTLT?xmt=AQG02eKlZUFsYdTF0S-5Um4KP6s_OxUMxlLlI5z04QKovA/Социальные сети @dianaribachyk
Жительницы Киева стали публиковать в Сети фото, сделанные на фоне уничтоженного украинскими ПВО торгового центра. Горожанки делают снимки в откровенных платьях на фоне сгоревшего после удара ТЦ.
На одном из кадров видно, как девушка с длинными распущенными волосами в черном коротком платье позировала на фоне выгоревшего торгового центра в Киеве. В описании к опубликованным кадрам она написала «Мой район» и сопроводила комментарий эмодзи в виде разбитого сердца.
Пользователи Сети отреагировали на кадры шквалом критики. Они подчеркнули в комментариях, что странно делать якобы скорбящие фото на фоне разрушенного здания собственными системами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что торговый центр был поврежден при массированной атаке по военным объектам в Киеве из-за некорректной работы ПВО Украины. По предварительным данным, удар наносился по военному заводу «Артем».
